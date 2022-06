Slut med tutorlæger på Vestlolland: »Hvis der ikke engang er plads til os yngre læger, kommer der jo ingen nye læger til«

Læger under uddannelse udgør en vigtig brik i de kommende år, hvor mange praktiserende læger går på pension og fortsat udfordrer lægedækningen flere steder i landet. Men på Lolland, det mest lægefattige område i Danmark, er situationen nu så kritisk, at der ikke er en eneste tutorlæge tilbage vest for Maribo. Fødekæden synes dermed at være brudt.