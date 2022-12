Fra overlæge med fuld fart på karrieren, til senge­bundet døgnet rundt

Bendt Nielsen arbejdede indtil for to år siden som speciallæge i hæmatologi og overlæge på Aarhus Universitetshospital. Her fortæller han sin historie om et sygdomsforløb med ME/CFS, som han håber vil få læserne til at reflektere over, om diagnostik og behandling af ME/CFS er god nok i Danmark, hvor og hvornår sundhedsvæsenet svigter, og især, hvordan sundhedsvæsenet kan styrke indsatsen for patienter med ME/CFS.