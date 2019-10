Mangelfulde instrukser i fastholdelse fører til arbejdsskader 

Personalet på landets psykiatriske afdelinger bruger fastholdelser som tvangsforanstaltning uden en konkret vejledning i at gøre det. Region Hovedstaden er den eneste region, der har en ny instruks på trapperne. Det sker efter et påbud fra Arbejdstilsynet i 2016 efter voldsom episode.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Landets psykiatriske hospitaler mangler instrukser for, hvordan og hvor længe personalet må fastholde. Det mener formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle, efter at hun de seneste år er blevet gjort bekendt med, hvordan lange fastholdelser har ført til farlige situationer for både patienter og personale. Senest i Region Sjælland, hvor medier i foråret beskrev, […]