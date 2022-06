Eksterne konsulenter og leverandører presser radiologien i Region Sjælland

Hovedparten af radiologerne på hospitalerne i Region Sjælland har et privat firma som arbejdsgiver. Karina Vinum, cheflæge for regionens radiologi, efterlyser national plan for at få løst den skæve geografiske fordeling af radiologer og det stigende behov for at trække på eksterne konsulenter.