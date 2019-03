De Lægevidenskabelige Selskaber er glade for, at sundhedsreformen indeholder et behandlingsråd, men for 16,5 mio. kr. om året kommer man ikke langt. Og så mangler et fokus på eksisterende behandlinger, mener formanden.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Regeringen og Dansk Folkeparti vil som en del af den nye sundhedsreform oprette et behandlingsråd, der for 16,5 mio. kr. om året skal vurdere nye medicinske teknologier og behandlingsformer og potentielt også kigge eksisterende behandlinger efter i sømmene. Det glæder formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Henrik Ullum, at politikerne har fået øjnene op for at […]