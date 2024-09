Ældredirektør og praksislæge er enige: Samarbejde mellem kommuner og almen praksis er afgørende

Hos kommunerne og de praktiserende læger, er der enighed om, at nøglen til et mere velfungerende sundhedsvæsen ligger i at styrke det nære samarbejde i primærsektoren. Ikke ved at lægge hele sundhedsvæsenet under ét.