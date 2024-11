Det udløste ikke bekymrede panderynker hos Lægeforeningens formand Camilla Rathcke, da indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) fredag formiddag bebudede, at regeringen med den politiske aftale om en vidtgående sundhedsreform nu tager et nationalt ansvar for fordelingen af læger i Danmark. »Regeringens ‘Stjernekrigsprojekt’ i sundhedsvæsenet bliver den største reform af området i årtier. Der bliver et stort behov for at finde balancerede løsninger i et sundhedsvæsen, som parallelt med reformerne skal kunne fungere i normal drift. De løsninger indebærer ikke,...