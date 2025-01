Danske forskere går mod guidelines: Fodscreeninger årligt er overflødige for mange med diabetes

Et nyt studie fra Steno Diabetes Center Copenhagen viser, at en meget stor andel af personer med diabetes ikke behøver at få foretaget fodscreeninger hvert eneste år, sådan som guidelines foreskriver i dag. Derfor arbejder centeret også mod at reducere frekvensen for en stor del af patienterne, så de fremover blot bliver tilbudt screening hvert tredje år.