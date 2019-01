Lovforslag: Psykisk syge skal kunne erklæres raske

Folketinget skal tage stilling til et lovforslag, der går på, om der skal indføres en ret for borgere til at blive erklæret raske fra deres psykiatriske diagnose.

Skal psykisk syge kunne erklæres raske? Tre SF’ere har stillet et forslag til regeringen om at indføre en ret for borgeren til at få en raskmelding på en psykiatrisk diagnose, såfremt borgeren inden for en fagligt vurderet fastsat tidsperiode er symptomfri og således i komplet remission. Forslaget var til 1. behandling i Folketinget i dag, […]