Lovforslag om virksomhedsområde til sygeplejersker skaber tvivl om, hvem der har ansvaret

Formanden for Dansk Sygeplejeråd kalder lovforslaget, der giver sygeplejersker mulighed for at udføre en række opgaver uden skulle spørge en læge om lov, for historisk. Lægeforeningen er bekymret for, om læger kan blive ansvarlige for sygeplejerskers handlinger.