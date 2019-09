Lovende ny metode til at forudsige ny hjertesygdom

Nyudviklet test ser ud til at have potentiale til at kunne identificere blodproppatienter, der er i høj risiko for at få en ny blodprop, hjertesvigt eller død, viser dansk undersøgelse præsenteret på ESC.

PARIS (Dagens Medicin) – En ekkokardiografi med måling af tidlig systolisk forlængelse blandt patienter, der har haft en stor blodprop og efterfølgende har fået en ballonudvidelse, ser ud til at have potentiale til at kunne udpege de patienter, der er i særlig høj risiko for at få en ny blodprop, udvikle hjertesvigt eller at dø. […]