For mere end 40 år siden udviklede danske ALK verdens første godkendte allergene immunterapi i form af Alutard SQ. Immunterapien er sidenhen blevet brugt til at mildne allergi hos tusinder og atter tusinder af personer verden over. ALK var samtidig med til at udvikle de første standardiseringsprogrammer for, hvordan man producerer og tester konsistente allergene produkter. Standardiseringen betød blandt andet, at man bestemte mængden af allergener i lægemiddelprodukter samt en indkøringsfase, hvor dosis på allergenet skulle øges over flere uger. ...