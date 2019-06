Onsdagens valgresultat betyder efter alt at dømme, at regionerne lever videre, og det vækker glæde hos flere af de regionsbosser, der har kæmpet for at overleve.

Med onsdagens valgresultat er der et stort flertal i Folketinget, der vil bevare regionerne, og det betyder, at der har lydt en del lettelsens suk på de danske regionsgårde. »Det ser ud til, at der er et pænt flertal, der stadigvæk ser regionerne spille en rolle for både sundhedsvæsenet og vores andre opgaver. Og det […]