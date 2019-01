På sigt skal Danmark have ét nationalt elektronisk patientjournal-system, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han kalder det »ikke klogt«, at der er valgt forskellige systemer i Øst- og Vestdanmark.

For fremtiden skal der indføres ét fælles it-system på tværs af landet. Det sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han onsdag præsenterede regeringens oplæg til en sundhedsreform. Regeringen ønsker at give en ny national myndighed ved navn Sundhedsvæsen Danmark kompetence til at godkende it-projekter »med det sigte, at Danmark over tid får et samlet, […]