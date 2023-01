Hvad betyder kultur for dig? »Det er lige så naturligt som ilt, som at trække vejret. Jeg kunne slet ikke leve uden! Jeg er nysgerrig og videbegærlig, og kultur er for mig aviser, bøger, musik, museer. Jeg er opdraget med musik, bøger og kunst og en nysgerrighed over for politik, samtid, samfundsvidenskab og meget mere,« siger Liselotte Højgaard. Jeg tror, det er typisk, at man læser skønlitteratur og digte, når man er ung, og så læser man biografier og historie,...