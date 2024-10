Hospitalsenhed Midt får ny chef for kvalitet og innovation, når Rikke Ringgaard Svendsen tiltræder stillingen 1. november. Hun kommer fra en ansættelse på Regionshospitalet Randers, hvor hun både har været leder og senest chefkonsulent for hospitalsledelsen. Her har hun beskæftiget sig med strategisk sparring og rådgivning. I Hospitalsenhed Midt, som dækker over hospitalerne i Skive, Viborg, Silkeborg og Hammel, skal Rikke Ringgaard Svendsen have flere kapper på. Hun skal udover at bidrage til at optimere patientforløb også være med til...