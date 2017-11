Leif Vestergaard Pedersen siger farvel til Kræftens Bekæmpelse

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Efter syv år som administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse har Leif Vestergaard Pedersen besluttet, at det er tid at give stafetten videre. Det skriver Kræftens Bekæmpelse. 62-årige Leif Vestergaard Pedersen, der har pendlet mellem hjemmet i Jelling og Kræftens Bekæmpelses hovedkontor på Østerbro i København, mener, at tiden er inde til at udfordre sig selv og […]