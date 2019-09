Det er for klinikchef Ulrik Lassen vigtigt at være en aktiv deltager på ESMO, så andre kan se, at der sker noget på kræftområdet i Danmark.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Når professor og klinikchef på Rigshospitalet Ulrik Lassen deltager i ESMO er det med en blanding af, at det er spændende at være med, og at det er vigtigt at vedligeholde den danske position på kræftområdet. »Man kan sagtens tage på sådan en kongres og være med på frihjul, men jeg synes, at det er […]