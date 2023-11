For mange mennesker med depression kommer det nok som en ubehagelig besked, at det kan tage op til mellem tre og fem uger for antidepressiv medicin at virke og dermed også for depressionen at begynde at lette. Mange gange har patienter med depression formentlig spurgt deres læge om, hvorfor det skal tage så lang tid for antidepressiv medicin at virke, når nu for eksempel Panodiler og antihistaminer tager bare 15 minutter, før effekten kommer. Vores studie viser, at efter indtagelse...