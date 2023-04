De psykiske konsekvenser af at have overlevet et hjertestop er langt større for kvinder end for mænd. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt, som overlæge, klinisk lektor Jesper Kjærgaard, Hjertecentret på Rigshospitalet, har stået i spidsen for. Undersøgelsen er baseret på 245 patienter, der i perioden 2016-2021 fik hjertestop uden for hospital, og blev indlagt på Rigshospitalet i koma. Jesper Kjærgaard præsenterede resultaterne på den nyligt afholdte ‘Acute CardioVascular Care 2023’-kongres, som er en videnskabelig kongres under det europæiske kardiologiske...