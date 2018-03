Landets bedste uddannelsesafdeling prioriterer trygt læringsmiljø

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Feedback og supervision har høj prioritet på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Det var en af af årsagerne til, at afdelingen tirsdag modtog Sundhedsstyrelsens pris for bedste uddannelsesafdeling, hvor der også var ros til afdelingens trygge læringsmiljø. Ledende overlæge på afdelingen Else Vestbo modtog prisen. Hun siger, at det trygge læringsmiljø bunder i personalets […]