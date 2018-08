Per Løgstrup Poulsen skal som ny professor forske i nye metoder til at målrette og forbedre forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdomme blandt patienter med diabetes.

Per Løgstrup Poulsen er ny professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. I sit professorat skal han kigge nærmere på hjerte-kar-sygdomme hos personer med diabetes. Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Hjerte-kar-sygdomme er den hyppigste dødsårsag for patienter med type 2-diabetes, fordi de har betydelig øget risiko for at få en blodprop i hjerte […]