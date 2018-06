Steno Diabetes Center Aarhus ansætter ny enhedschef

Fra 1. august er Annelli Sandbæk ny enhedschef ved Steno Diabetes Center Aarhus med ansvar for et sammenhængende patientforløb.

I et forsøg på at sikre sammenhængende og trygge patientforløb for diabetespatienter i Region Midtjylland har Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) fra 1. august ansat professor og diabetesforsker Annelli Sandbæk som ny enhedschef. Det oplyser Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse. Hun bliver bragt ind som reaktion på, at hver tredje diabetespatient lever et liv med […]