Lægernes finest hour

Klaus Larsen har for længst placeret sig som lægestandens forfatter par excellence, med Ve og velfærd fra 2007 som monumentet i hans medicinske forfatterkarriere, og med Krigere uden våben lægger han nye alen til den position.

Krigere uden våben er en veldokumenteret, velfortalt og eftertænksom beskrivelse af de danske lægers indsats i de fem sorte år under den tyske besættelse, fra håndtering af de få, sårede danske soldater og civile i april 1940, hen over modstandskampens mange facetter, jødernes flugt til Sverige og til krigens slut- og efterspil med tyske flygtninge i voldsomt antal, de hvide busser, der hentede fanger hjem fra tyske lejre, og et retsopgør med henrettelse af kollaboratører.

Det er en fortælling, der nemt kunne udvikle sig til et heltekvad, og at denne bog har en snert heraf, er langt hen ad vejen tilgivet. Meget langt endda. Relativt set bidrog lægestanden nemlig mere end de fleste professioner til at yde tyskerne modstand. Det faktiske antal af lægelige modstandsfolk er opgjort til 428, heraf 16 kvinder, og dertil 177 medicinstuderende, i en i øvrigt meget grundig artikel af Dan Kaznelson, som flygtede over sundet som toårig, i Dansk medicinhistorisk årbog i 2012. Tallet svarede til hver ottende medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening, og det skal ses i forhold til, at den samlede modstandsbevægelse organiserede nogle få tusinde danskere, og at mange af disse var ganske unge, ikke sjældent gymnasieelever eller lærlinge. De to store modstandsgrupper, BOPA og Holger Danske, havde mod krigens slutning blot henholdsvis cirka 150 og cirka 350 medlemmer.

At en akademikergruppe gik så stærkt ind i modstandskampen, vidner om stor altruisme og en fundamental respekt for at måtte udøve en gerning, som ingen andre kunne.

Lægerne havde et særligt udgangspunkt, som gjorde dem egnet til at spille en stor rolle i modstanden mod tyskerne. Deres kliniske håndværk var i sig selv nødvendigt, når modstandsfolk skulle lappes sammen, men også deres adgang til biler og deres landsdækkende netværk var et stærkt aktiv.

Gestapo og den bare røv

Som i så mange andre sammenhænge har enkeltpersoner haft betydning for begivenhedernes gang, og Klaus Larsen er imponerende vedkommende i sin fortælling om ikke færre end 68 læger og medicinstuderende, som spillede en rolle i modstandskampen eller var ofre for nazistisk terror. Iblandt er mange ukendte læger, både i samtiden og eftertiden, og også en håndfuld prominente.

Det gælder f.eks. kirurgen, professor Ole Chievitz, Finseninstituttet, som fra første færd markerede sig uforfærdet i offentligheden som en indædt modstander af den danske overgivelse og samarbejdspolitik og gav stor inspiration til de medicinstuderende. Da han stod for at blive anholdt, lå han natten forinden og spekulerede over, hvordan han skulle vise tyskerne foragt, når de kom for at arrestere ham, har han senere fortalt. Han besluttede sig for at gå ned til hoveddøren iført skjorte og ikke andet og så skride op ad husets stejle trappe foran gestapofolkene, der så kunne beundre hans bare røv.

En anden central figur var kommunisten Mogens Fog – efter krigen rektor for Københavns Universitet – som inden krigen i en alder af 34 år blev landets indtil da yngste professor. Han indgik fra vinteren 1941-42 i den tværpolitiske modstandsgruppe Frit Danmark og senere sammen med Ole Schievitz og en tredje læge, Erik Husfeldt, i Danmarks Frihedsråd, som havde til opgave at koordinere modstandsbevægelsen og efterhånden udgjorde en slags undergrundsregering.

En ekstraordinær fængselslæge

Men det er også historien om helt almindelige læger som Troels Thune Andersen. En pligtopfyldende og humanistisk indstillet overlæge i Københavns fængselsvæsen.

Da kommunisterne blev interneret i 1941 efter bruddet mellem Nazityskland og Sovjetunionen, endte en del kommunister i Vestre Fængsel, hvor Thune Andersen – som på ingen måde sympatiserede med kommunismen – underviste de indsatte kommunister og modstandsfolk i at simulere sygdom for at undgå eller udskyde deportation til tyske fangelejre.

Thune Andersen blev senere under krigen dybt berørt over efterretningerne om de kummerlige forhold, som de internerede danske politifolk levede under i kz-lejren Buchenwald tæt på Weimar i det østlige Tyskland og meldte sig frivilligt til at tage ned og hjælpe fangerne. I ni af de sidste kaotiske krigsuger turnerede han med skrøbeligt helbred og med livet som indsats rundt til forskellige lejre med hospitalsudstyr og nødhjælpspakker. Og tobak til bestikkelse.

Han nåede hjem til Danmark få dage før befrielsen, med gulsot og ni kilo lettere end ved afrejsen. Han valgte alligevel at blive i en lejr ved Padborg i seks dage for at hjælpe de tusinder af fanger, som ankom fra Tyskland med de hvide busser, inden de skulle videre til resten af Danmark og Sverige, inden han drog hjem til familien.

Hans gerning stoppede ikke der. Da han var kommet til hægterne, vendte han tilbage til arbejdet i de københavnske fængsler, som havde skiftet klientel – nu var cellerne fulde af stikkere, drabsmænd, frikorpsfolk, torturbødler, sortbørshajer, værnemagere og topnazister.

Det var hævnens time i Danmark. Det anfægtede ikke Thune Andersen, som behandlede de nye fanger på lige fod med de tidligere fanger, og endda gjorde sig upopulær ved at kræve ordentlige forhold til dem. 22.000 danskere blev interneret på mistanke om landsskadelig virksomhed, og trods de rå forhold i fængsler og lejre slap Danmark for den omfattende selvtægt, som man så i andre europæiske lande.

Troels Thune Andersen nåede en sidste opgave i relation til krigen, nemlig at bevidne næsten samtlige henrettelser i København som følge af retsopgøret, hvor dødsstraf blev indført med tilbagevirkende kraft. Det var ikke med hans gode vilje, at han skulle overvære henrettelserne, men han følte sig forpligtet til at træde til, da to yngre kolleger ikke kunne klare det og nægtede.

Henrettelserne var sandsynligvis det halmstrå, som knækkede Troels Thune Andersen. Han døde efter længere tids sygdom i 1955, 53 år gammel.

Enestående sammenhold

‘Krigere uden våben’ kommer omkring snart sagt ethvert hjørne af lægernes engagement under Anden Verdenskrig – sabotage, likvideringer, politik, clearingmord på læger, de fortvivlende forhold for læger, der både var fanger og udøvende klinikere i koncentrationslejrene, Lægeforeningens nej til at hjælpe tyske flygtninge, hævnbombningen af Domus Medica, lægeformanden Mogens Fenger, som på mange planer spillede en stor rolle, lægerne, der udførte modbydelige eksperimenter i nazisternes tjeneste, lægen, der var formand for nazipartiet, og mange andre facetter.

En helt særlig, hjertevarm fortælling er dog den om sammenholdet på landets hospitaler, og ikke mindst de københavnske, da tyskerne besluttede sig for at anholde Danmarks cirka 7.000 jøder i de første dage af oktober 1943.

Rygterne om den tyske aktion gav overlægerne på de københavnske hospitaler tid til at mødes i dagene inden i Kommunehospitalets bibliotek, hvor de besluttede at indlægge jøderne på alle hospitaler og afdelinger under falske navne og diagnoser. Praktiserende læger fik til opgave at kontakte deres jødiske patienter og få dem til at henvende sig til hospitalerne.

Bispebjerg Hospital blev et omdrejningspunkt med sin placering lidt uden for byen og med sine mange bygninger og ikke mindst sine kilometervis af underjordiske gange, som man kun kan finde rundt i, hvis man ved, at de italienske vægfliser er røde i den ene ende og langsomt skifter farve for at blive gule i den anden ende af gangsystemet.

De jødiske flygtninge blev smuglet ind forbi de tyske vagter på alle hånde fantasifulde måder, i ambulancer og i falske begravelsesoptog, og til en begyndelse blev de gemt i de mange hundrede rum i kældrene, men kun indtil sygeplejersker, elever og husassistenter stillede deres tjenesteboliger til rådighed.

Et større apparat blev sat i gang for at skaffe mad og senere transport og penge, som Lægeforeningen i øvrigt bistod med ved at skaffe store bidrag fra virksomheder og organisationer.

Bispebjerg som spillefilm

Klaus Larsens bog er et af talrige eksempler på, hvorfor Anden Verdenskrig fortsat er interessant – arkiverne åbnes, nye generationer af historikere skriver friere og mere kritisk, i takt med at flere informationer bliver tilgængelige, og i takt med at de sidste vidner er væk og med dem den ensidige sejrherrefortælling, som i årtier efter krigen resulterede i en meget sort-hvid fortælling.

Det er dristigt af en journalist at tage favntag med historieskrivningen om Anden Verdenskrig, og lur mig, om ikke historikere kan finde fodfejl hist og her. Men ’Krigere uden våben’ er en overbevisende standsbeskrivelse, og hver eneste personfortælling og anekdote er vedkommende og relevant for at forstå de etiske pejlemærker under en krig.

De kommende årtier vil utvivlsomt frembringe mere viden om krigen, og noget af det, som allerede kalder på en hel bog, gerne en spillefilm, er historien om Bispebjerg Hospital og jøderne og sammenholdet. Den ligger lige til Klaus Larsens højre fod.

Anden Verdenskrig kostede 29 læger og medicinstuderende livet og var – trods enkelte læger i nazismens tjeneste, og trods den stærkt diskutable beslutning om ikke at hjælpe de tyske flygtninge – lægestandens finest hour.