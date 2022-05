Boganmeldelse: At balancere mellem nærvær og fravær

Den nye bog ‘Akutlægens dagbog’ er et så virkelighedsnært portræt af akutlægelivet, at man får gåsehud, tårer i øjenkrogene og en følelse af at være så tæt på, at man kan mærke og sanse akutlægens levede liv under COVID-19-pandemien. Bogen er ikke kun for akutlæger, men også for kolleger fra andre specialer og politikere, der vil have større indsigt i akutlivet og dets udfordringer.