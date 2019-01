Lægeforeningen ønsker differentieret behandlingsgaranti

Patienters ret til at blive behandlet inden for 30 dage er for rigid og bør afskaffes, da det er med til at presse sygehusvæsenet, mener Lægeforeningens formand.

Behandlingsgarantien på 30 dage er for rigid og er med til at presse et sygehusvæsen, der i forvejen kæmper for, at ressourcerne slår til. Det mener formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing, der håber, at reglerne bliver ændret. »Som det er nu, er prioriteringen ikke fagligt velbegrundet, men politisk bestemt. Det betyder, at nogle patienter behandles […]