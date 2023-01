Danske Regioner og Dansk Selskab for Palliativ Medicin er gået sammen om at lave en ny efteruddannelse, der har fokus på, hvordan man som læge bedst muligt støtter patienter og pårørende til en værdig afslutning på livet. Startskuddet lød i sidste uge. Her var 28 speciallæger mødt op for at modtage den nye undervisning. Formanden for Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Anette Hygum, som også underviser på kurset, fortæller, at dagsordenen på den nye uddannelse er højaktuel: »Der er kommet...