Lægepolitiker: Jeg savner politikere, der er menneskelige

Hvorfor stiller du op til Folketinget?

»Jeg stiller op til Folketinget, fordi jeg savner nogle politikere, der er mere menneskelige. Der er alt for mange politikerne, der ikke har nogen praktisk erfaring fra det liv, de lovgiver om. Det har jeg, og derfor stiller jeg op.«

Hvorfor netop for Nye Borgerlige?

»Jeg stiller op for Nye Borgerlige på baggrund af den udvikling, vi har set med uintegrerbare indvandrere. Jeg har ikke noget imod indvandrere, jeg er selv gift med en indvandrer (med litauisk-polsk baggrund, red.), men der er masser, som kommer hertil, der ender som en belastning for vores samfund.«

Hvilke reaktioner på dit politiske engagement har du fået fra patienter og kolleger?

»En del af mine kolleger synes, det er ok, jeg stiller op. Som overlæge skal jeg ikke promovere mit politiske standpunkt og synspunkter over for mine patienter. Dem skal jeg behandle og ikke påvirke rent politisk, så det bør jeg holde adskilt.«

Hvem er dit politiske forbillede?

»Mit politiske forbillede er Winston Churchill. Han står for mig som en stor retoriker – og han var heller ikke bange for at sige tingene ligeud.«

Hvad vil du gøre, hvis du bliver sundhedsminister?

»Jeg tror ikke, at jeg bliver sundhedsminister, men hvis jeg gør, er min mærkesag psykiatrien. Den skal vi have rettet op på. Jeg vil også kæmpe for at få regionerne nedlagt, få renset ud i de administrative lag og få nogle af de afviklede småsygehuse tilbage. Og så vil jeg naturligvis have en ensartet og landsdækkende elektronisk patientjournal.«

Hvilket politikområde er du, ud over sundhed, mest interesseret i?

»Udover sundhed interesserer jeg mig for regional udvikling. Selvom det ikke er mit område kunne jeg godt tænke mig, vi får en højderygsmotorvej (en motorvej, der løber fra Hobro i nord til Haderslev i syd, red.). Jeg går desuden op i retspolitik, og udlændingepolitik interesserer mig også.«

Peter Grydehøj, 66 år Uddannelsesansvarlig overlæge ved Regionspsykiatrien Midt i Viborg

Kandidat for Nye Borgerlige i Vestjylland

Cand.med., Aarhus Universitet, 1981

