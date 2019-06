Formand for Dansk Sygeplejeråd glæder sig over valget og udsigten til, at sundhedsreformen udebliver, og regionerne består. Nu går kampen for få flere sygeplejersker og en højere løn i gang, lyder det fra formanden.

Dansk Sygeplejeråd: Godt for demokratiet, at regionerne består

Med en forventelig rød regering glæder formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen sig over, at den blå regerings forslag om sundhedsreform og nedlæggelse af regionerne parkeres. Men hun har også flere krav til den kommende regering, fortalte hun, da Dagens Medicin ringede til hende for at få en reaktion på valget. Hvad siger I til, […]