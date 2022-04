Lægemiddelstyrelsen lægger ny kurs: »Den største udfordring er at skaffe nok hjerner«

Der findes ikke vindere i Lægemiddelstyrelsens kamp med industrien om de efterspurgte og alt for få kompetente medarbejdere inden for lægemiddelområdet, og derfor må direktør Lars Bo Nielsen i styrelsens nye strategi kigge indad for at finde de rigtige ressourcer.