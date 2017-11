Det regionale overlægeråd, den regionale lægeforening og Yngre Læger har bedt om et møde med koncerndirektionen i Region Midtjylland for at udfordre dens beslutning om at indføre stop mod sponsoreret efteruddannelse.

Problematisk, at Region Midtjylland har meddelt et stop for sponsoreret efteruddannelse uden at have talt med lægerne først. Det mener formand for regionens overlægeråd Vibeke Ersbak, der er uddannelseskoordinerende overlæge i Hospitalsenheden Vest i Herning og Holstebro. Hun ser derfor frem til 4. december, når det regionale overlægeråd, den regionale lægeforening og Yngre Læger mødes […]