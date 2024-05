I alt 76 nye navne optræder i bogen over de mest prominente i det danske kongerige, der tæller 8176 biografier over nulevende personer i den trykte udgave for 2024-2025. På blaabog.dk kan man læse samtlige biografier på de ca. 30.000 personer, der har været optaget i Kraks Blå Bog siden den allerførst udkom i 1910. Det fremgår af en pressemeddelelse. Inden for den kliniske sundhedsverden, er det mest prominente navn Camilla Noelle Rathcke, der har været formand for Lægeforeningen siden...