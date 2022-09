Lægeforeningen om finanslovsforslag: Nu skal det være psykiatriens tur

Med sit finanslovforslag lægger regeringen op til at ville investere i psykiatrien med penge fra en såkaldt forhandlingsreserve på cirka 600 mio. kr. ”Det er positivt, at regeringen ser behovet for at løfte psykiatrien, men indtil videre er midlerne fra forhandlingsreserven ikke øremærket psykiatrien. Det er afgørende, at det sker. Nu skal det være psykiatriens tur,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.