Syv ud af otte medlemmer af regeringens udvalg for en mere værdig død anbefaler, at man indfører aktiv dødshjælp i Danmark. Det siger udvalgets formand, sognepræst og debattør Kathrine Lilleør til Berlingske. »Jeg ved som præst, at der er mange mennesker, der frygter den sidste tid, når døden nærmer sig. Og jeg kan jo desværre ikke altid fortælle dem, at de ikke har noget at frygte, for vi ved godt, at der er meget stor forskel på den mulighed for...