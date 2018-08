Lægefaglig vicedirektør på pension: Man skal stoppe, mens legen er god

I knap ni år har Peter Treufeldt haft ansvaret for den sundhedsfaglige udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden. Næste måned giver han stafetten videre og takker af fra posten, der har gjort det muligt for ham at indfri flere af de visioner, han havde, da han tiltrådte, men som også har kastet sager af sig, han ikke ønsker for nogen at skulle stå igennem.