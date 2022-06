Det var en 30-årig mand med skizofreni, der tirsdag morgen førte kniven, da en 64-årig læge blev stukket ned under et hjemmebesøg på Amager og efterfølgende blev bragt i livsfare. Det kom frem i Københavns Byret onsdag morgen.

Læge i kunstigt koma efter at være blevet stukket med kniv under hjemmebesøg på Amager

En 30-årig psykisk syg mand med skizofreni erkendte under grundlovsforhør onsdag morgen i Københavns Byret, at han havde stukket en mandlig læge to gange med kniv, da lægen dukkede op til et hjemmebesøg i går morges.

Den 30-årige ønskede ikke lægens tilstedeværelse i lejligheden og ramte ham blandt andet i højre hjertekammer. Et stik, der bragte den 64-årige læge i livsfare.

Lægen er i øjeblikket lagt i kunstrigt koma, skriver Ritzau.

Tirsdag skrev Københavns Politi på Twitter, at der også havde været en tredje person tilstede i lejligheden, som havde anmeldt episoden til politiet 9.46.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at den person er mor til den 30-årige.

»Hvis ikke det havde været for den akutte hjælp, ville forurettede sandsynligvis være afgået ved døden,« lød det fra anklageren i retten, ifølge Ritzau.

Anklageren ønskede at få den 30-årige varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling, hvilket dommeren imødekom. Den 30-årige ønskede ikke selv at blive fængslet på en psykiatrisk afdeling.