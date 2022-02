Kunstig intelligens kan forudsige overlevelsen for patienter med iskæmisk hjertesygdom

Nyudviklet algoritme kan med data fra blandt andet elektroniske patientjournaler fortælle lægen, hvor høj risiko den enkelte patient med blodprop i hjertet har for at dø inden for en årrække. Algoritmen kan assistere læger i at træffe bedre beslutninger vedrørende behandling af den enkelte patient.