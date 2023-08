To års arbejde i den taskforce under ESC, som har udarbejdet nye europæiske guidelines ved endokarditis, er nu afsluttet, og de nye guidelines er præsenteret på kongressen i Amsterdam.

ESC 2023:

Dagens Medicins journalist Niels-Bjørn Albinus rapporterer direkte fra årets ESC i Amsterdam. Følg dækningen her.

Overlæge og professor Emil Fosbøl, Rigshospitalet, har siddet med i arbejdsgruppen, og deltog også i præsentationen af de nye guidelines på kongressen. Når han skal beskrive den betydning, som dansk forskning har haft for de nye og mere tidssvarende guidelines, er det med ord, som bedst kan oversættes til en opfordring til for en stund at pakke Jante-loven langt væk, og anerkende den store internationale gennemslagskraft, som resultaterne af det danske POET-studie har haft de senere år.

»POET er en hjørnesten i de nye europæiske guidelines. Det var et godt udtænkt studie, og så var resultaterne først og fremmest meget positive. Derfor er resultaterne fra POET også helt centrale i de nye guidelines. POET ændrede umiddelbart infrastrukturen i behandlingen af endokarditispatienter i Danmark, og nu slår det også igennem på europæisk plan,« siger Emil Fosbøl.

Emil Fosbøls professorkollega fra Rigshospitalet Henning Bundgaard præsenterede det oprindelige POET-studie på ESC i München i 2018, og resultaterne blev simultant publiceret i New England Journal of Medicine. POET-studiet viste, at det er lige så sikkert og leder til kortere indlæggelsestid at give en stor del af patienter med hjerteklapbetændelse tabletbehandling frem for at holde dem på hospitalet og give dem intravenøs antibiotika. Op mod halvdelen af alle patienter med hjertebetændelse, der er i en stabil fase af sygdommen, ville kunne bytte den intravenøse antibiotikabehandling ud med tabletbehandling i eget hjem i store dele af behandlingsperioden.

Danmark har særlig rolle

Femårs ‘real life’-data, som blev præsenteret på den amerikanske hjertekongres AHA sidste efterår, bekræftede, at næsten halvdelen – 43 pct. – af patienterne kunne få forkortet den gennemsnitlige indlæggelsestid med godt to uger.

»Der er ikke en tradition for at lave randomiserede studier på patienter med endokarditis. At vi i Danmark gjorde det, og havde stor succes, har givet Danmark en særlig rolle i forhold til behandling af endokarditis,« siger Emil Fosbøl.

I Danmark er endokarditis en kardiologisk sygdom, mens det i mange andre lande er infektionsmedicinernes ansvar. Det er et flere eksempler på, at det var nødvendigt at indgå kompromiser, da der skulle udarbejdes europæiske guidelines, fortæller Emil Fosbøl.

Han fremhæver også, at timingen af kirurgiske indgreb på endokarditispatienter er blevet indskærpet, så det nu klart fremgår, at en tidlig kirurgisk indsats er bedre end en afventende.

»Det har tidligere været en vurdering af, hvorvidt patienten havde behov for operation eller ikke, men ikke en klar stillingtagen til hvornår. Nu er guidelines mere regelrette. Hellere operere tidligt,« siger Emil Fosbøl.

POET-II er på vej

Baseret på succesen med POET-studiet, er de danske hjertecentre aktuelt i gang med at inkludere patienter til POET-II. Her går kardiologerne endnu et skridt videre i forhold til at anskue de hidtidige behandlingsregimer for antibiotikabehandling af endokarditis med nye øjne, fortæller professor Henning Bundgaard, Rigshospitalet.

»Anbefalingerne om at give 4-6 ugers intravenøs antibiotikabehandling er baseret på dyreforsøg fra 1950’erne, og er ikke blevet revideret siden. I POET II studiet undersøger vi sikkerheden ved at tilbyde patienterne et hurtigere behandlingsforløb, og randomiserer patienterne til enten et accelereret behandlingsforløb på 2-4 uger, eller et standard behandlingsforløb på 4-6 uger, afhængigt af hvilken type bakteriel infektion patienten har, generelle tilstand, komplikationer etc.,« siger Henning Bundgaard, der tilføjer, at der på nuværende tidspunkt er inkluderet ca. 380 patienter i POET II.