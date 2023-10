At det giver mening at spare på sundhedsvæsenets ressourcer og undgå overbehandling af patienterne, er svært at være uenig i. Og selvom det er logikken bag ‘Vælg Klogt’, har initiativet, som har eksisteret i Danmark siden 2020, ikke for alvor slået rod i det danske sundhedsvæsen. Spørgsmålet er, hvad der skal til, for at initiativet kommer ud over stepperne. Det undersøger en ny analyse udgivet af Den Lægefaglige Tænketank ATLAS. Det er dele af kulturen i sundhedsvæsenet, der skal i...