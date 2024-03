Initiativet ‘Vælg Klogt’ har indtil videre lavet 15 anbefalinger til behandlinger, undersøgelser og procedurer, som man skal undgå, enten fordi det er unødvendigt eller ikke er til gavn for patienterne. Anbefalingerne har ført til bekymring hos nogle læger, for risikerer man mon en klage fra patienter, hvis man følger anbefalingerne om at undlade visse procedurer eller behandlinger? I et interview med ‘Vælg Klogt’ maner Lizzi Krarup Jakobsen, direktør i Styrelsen for Patientklager, dog til ro: Som læge kan man trygt...