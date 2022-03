Kühnau: Vi er nødt til at tænke sundhed mere bredt

Kommende formand for Danske Regioner Anders Kühnau kalder Sundhedsprofilen 2021 for dyster læsning og mener, at der er behov for et endnu større fokus på forebyggelse. Han foreslår en folkesundhedslov, der indtænker sundhedsfremme i alle politiske beslutninger.