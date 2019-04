Kronisk smerte anerkendes som sygdom

WHO anerkender til maj kroniske smerter som sygdom, og ikke alene et symptom på en sygdom. Det vil betyde mere præcise diagnoser, og mere målrettet behandling, mener én af de danske smerteeksperter, der har deltaget i det forberedende arbejde

Kroniske smerter skal ikke længere opfattes som et symptom på en sygdom, men som en diagnose på linje med andre sygdomme. Det er konsekvensen af den kommende opdatering af det internationale sygdomsklassifikationssystem ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems), hvor WHO i maj vedtager sit næste katalog over anerkendte sygdomme, og ICD-10 bliver […]