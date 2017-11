Overlæge Kristian Rørbæk Madsen, der i debatindlæg har været kritisk over for ledelsen på OUH i forbindelse med Svendborg-sagen, siger nu direkte, at ‘kammeratlig samtale’ var et forsøg på at knægte hans ytringsfrihed.

Kristian Rørbæk Madsen: Møde med ledelsen var et forsøg på at knægte min ytringsfrihed

»Jeg vil ikke, som jeg dybest set skrev til ham i går, ikke hænge uenighederne ud på de nationale medier. Vi skal i fællesskab forsøge at løse problemerne internt. Jens, du kan jo informere ham om, at der arbejdes på sagen, og så kunne han jo overveje at give os arbejdsro…«

Sådan skriver hospitalsdirektør Michael Dall, Odense Universitetshospital, 8. november i en mail til Jens Schierbeck, konst. ledende overlæge på anæstesiologisk-intensiv afdeling. Den omtalte ‘ham’ er overlæge Kristian Rørbæk Madsen.

Mailen fra Michael Dall blev sendt forud for et møde med afdelingsledelsen onsdag 8. november, som Kristian Rørbæk Madsen var indkaldt til på baggrund af debatindlæg i Dagens Medicin og Ugeskrift for Læger 6. og 7. november. I debatindlæggene havde Kristian Rørbæk Madsen bl.a. kritiseret, at ledelsen på Odense Universitetshospital efter hans mening havde underkendt betydningen af landsretsdommen i den såkaldte Svendborg-sag, ikke stod ved sit ansvar for arbejdsforholdene på hospitalet, og dermed risikerede at lade lægerne i stikken, når de gjorde brug af en mundtlig ordination.

Kristian Rørbæk Madsen opfordrede samtidig sygehusledelsen på Odense Universitetshospital til at anerkende, at sygehuse ikke kan fungere uden konstant brug af et stort antal mundtlige ordinationer og behandlingstiltag.

Lose blandet sig

Efter offentliggørelsen af debatindlæggene blev Kristian Rørbæk Madsen med få timers varsel indkaldt til et møde med afdelingsledelsen på anæstesiologisk-intensiv afdeling, et møde, som Kristian Rørbæk Madsen selv karakteriserer som en ‘kammeratlig samtale’.

Efter omtalen af mødet valgte regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) efterfølgende at kommentere sagen på Facebook, hvor hun bl.a. skrev:

»I forhold til ‘kammeratlige samtaler’: Når man giver udtryk for en række problemer på sin arbejdsplads – så er man fuldt ud berettiget til det. Ja, man kan vel nærmest sige forpligtet. Uden noget ‘men’. Vi skal værne om offentligt ansattes ytringsfrihed. At ledelsen efterfølgende ønsker at drøfte de problemer, en medarbejder ytrer sig om med medarbejderen, anser jeg for helt naturligt og en del af deres opgave, og jeg synes faktisk ikke, at det faktum, at der indkaldes til møde, kan retfærdiggøre, at det omdøbes til en ‘kammeratlig samtale’. Men som ledelse har man naturligvis et ansvar for at tydeliggøre formålet med et sådant møde,« skriver Stephanie Lose på Facebook.

»Man skal kunne ytre sig«

For at understrege over for regionsrådsformanden, at han ikke opfatter mødet med afdelingsledelsen 8. november som en neutral briefing, men som en ‘kammeratlig samtale’ og et forsøg på at knægte hans ytringsfrihed, sender Kristian Rørbæk Madsen efterfølgende den føromtalte mail fra Michael Dall til Jens Schierbeck, til Stephanie Lose.

Han pointerer samtidig over for regionsrådsformanden, at han opfatter sygehusledelsens mail som det formelle mødeoplæg til ham fra hans afdelingsledelse, og som ‘en kammeratlig samtale med et mundtligt og skriftligt ønske om arbejdsro’, hvis formål ikke er at høre hans synspunkter, men at begrænse hans offentlige ytringer.

På Facebook svarer Stephanie Lose: »Som ansat i Region Syddanmark kan og skal man kunne ytre sig offentligt, hvis man ønsker det, og at opfordre medarbejdere til ikke at gøre det, uanset formen, er ikke i tråd med det. Og det skal vi agere efter og tage ved lære af,« skriver Stephanie Lose.

Ønskede konstruktiv dialog

Kristian Rørbæk Madsen understreger over for Dagens Medicin, at hans debatindlæg på ingen måde er et forsøg på at optrappe en uenighed mellem ledelse og medarbejdere, men derimod en opfordring til konstruktiv dialog.

»Jeg ser som ansat på OUH frem til at deltage i en ærlig og redelig dialog, hvor vi løser udfordringerne og genskaber tilliden mellem kommandobro og maskinrum i kølvandet på Svendborg-sagen. Netop dette har jeg allerede skrevet til OUH’s seks direktører i en personlig mail 9. november – få dage efter mine debatindlæg i Dagens Medicin og Ugeskrift for Læger, henholdsvis 6. og 7. november. Jeg afventer denne ærlige og redelige dialog og har derfor ikke yderligere kommentarer aktuelt,« siger Kristian Rørbæk Hansen.

Dagens Medicin har per mail bedt hospitalsdirektør Michael Dall om at svare på, hvad der var formålet med det møde, han bad Jens Schierbeck indkalde Kristian Rørbæk Madsen til, samt om han vil tage imod Kristian Rørbæk Madsens opfordring til en konstruktiv dialog mellem medarbejdere og ledelse. Michael Dall har endnu ikke svaret.