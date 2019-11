Overlæge Kristian Rørbæk Madsen bevægede sig på få måneder fra et normalt og i offentligheden relativt anonymt lægeliv til fuldblods aktivist. Hvad motiverede den 43-årige anæstesiolog fra Svendborg til at sætte sig selv på spil? Vi har talt med hans ægtefælle og en række kolleger.

Et privat menneske, der var nødt til at stille sig frem

»Kristian var et privat menneske, som i forbindelse med Svendborg-sagen indså, at han måtte frem i rampelyset for at kunne nå ud med sine vigtige budskaber,« fortæller Anna Rørbæk Uldall, Kristian Rørbæk Madsens enke, og praktiserende læge i Rudkøbing.

Overlæge Kristian Rørbæk Madsen forvandlede sig hen over efteråret og vinteren 2017-2018 fra en relativt anonym overlæge til en fuldblods græsrodsaktivist, der med enkle virkemidler, sans for god timing, strategisk sans og effektiv brug af sociale medier formåede at mobilisere op mod halvdelen af landets erhvervsaktive læger til at udtrykke mistillid til den styrelse, som var sat i verden for at være garant for patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen.

Kristian Røbæk Madsens transformation kom, som Anna Rørbæk Uldall udtaler, med Svendborg-sagen.

»Han kunne ikke gå forbi noget forkert uden at gøre noget ved det. Kristian tog aldrig et nej for et svar, men insisterede på at gøre arbejdet ordentligt og tog de kampe, som skulle til for at gøre det,« som en tidligere kollega karakteriserer ham. »Det gjaldt i forhold til det daglige arbejde på intensivafdelingen på Odense Universitetshospital, og det gjaldt, da Styrelsen for Patientsikkerhed ønskede at placere et individuelt ansvar for en patients død på en yngre læge,« siger en tidligere kollega, og en anden tilføjer:

Han var en enestående dygtig læge, der brugte sin anciennitet som overlæge til at råbe op Tidligere kollega og ven

»Der var ingen diskrepans mellem den person, Kristian Rørbæk Madsen var i offentligheden, og den private person. Han var en enestående dygtig læge, der brugte sin anciennitet som overlæge til at råbe op, så det ikke blev en sag mellem yngre læger og systemet. Han prøvede at råbe sine ligemænd op for at gøre dem det klart, at Svendborg-sagen ikke var yngre lægers kamp, det er alles kamp, og brugte sig selv som rambukken i debatten. Han ønskede at lede gennem eksemplets magt og satte sig selv på spil for at vise, hvor vigtig sagen var,« siger en tidligere kollega og ven.

Anna Rørbæk Uldall: »Kristian havde en stærk retfærdighedssans. Han kunne ikke sidde overhørigt, at yngste læge i afdelingen skulle stilles til ansvar for systemfejl og dårligt arbejdsmiljø.«

Til kammeratlig samtale

Kristian Rørbæk Madsen kastede sig for alvor ind i den offentlige debat, da han 6. og 7. november 2017 i debatindlæg i Dagens Medicin og Ugeskrift for Læger kritiserede ledelsen på Odense Universitetshospital, som efter hans mening havde underkendt betydningen af landsretsdommen i den såkaldte Svendborg-sag, ikke stod ved sit ansvar for arbejdsforholdene på hospitalet og dermed risikerede at lade lægerne i stikken, når de gjorde brug af en mundtlig ordination. Han opfordrede samtidig sygehusledelsen på Odense Universitetshospital til at anerkende, at sygehuse ikke kan fungere uden konstant brug af et stort antal mundtlige ordinationer og behandlingstiltag. Allerede dagen efter, 8. november, blev han indkaldt til et møde med afdelingsledelsen på anæstesiologisk-intensiv afdeling og en ‘kammeratlig samtale’, som han efterfølgende karakteriserede som et forsøg på at knægte hans ytringsfrihed.

»Kristian var meget bevidst om de virkemidler, han brugte i offentligheden. Han var meget optaget af, at den, der har evnerne, har også pligten. Han var ikke i tvivl. Han havde en pligt til at stå frem med sin kritik,« siger en nær ven.

»Det ramte direkte ind i hans retfærdighedssans, at en yngre kollega blev ramt,« siger en tidligere kollega.

Flere peger også på, at Kristian Rørbæk Madsen blev provokeret af, at hans og andre lægers handlinger skulle vurderes af personer, der efter hans vurdering ‘ikke anede, hvordan patienter ser ud’, eller ikke havde tilstrækkelig detaljeret lægefaglig indsigt på det område, de skulle kontrollere.

»Det var to forskellige verdener, som stødte sammen. Intensivafdelingen skulle på et tidspunkt have et risikobaseret tilsyn, og Kristian blev sat til at tage mødet med repræsentanterne for Styrelsen for Patientsikkerhed. Embedslægen var meget optaget af, at han i én af de journaler, som var udtaget til gennemgang, ikke kunne se, at den pågældende patient havde afgivet et ‘prosaisk samtykke’ til behandling. Kristian måtte mobilisere sine mest pædagogiske og diplomatiske sider for at forklare embedslægen, at indhentning af ‘prosaisk samtykke’ hverken var muligt eller havde førsteprioritet hos den pågældende kritisk syge, intuberede patient med tredobbelt organsvigt.«

Knytnæveprisen er til dem, der risikerer mere end andre Knytnæveprisen er en særpris til læger, der frivilligt eller ufrivilligt er havnet i skudlinjen og tør tage kampen op.

Prisen blev uddelt første gang i 2017 i anledning af Dagens Medicins 20-års jubilæum.

Den første modtager var læge Thomas Emil Christensen.

Den anden modtager er læge Kristian Rørbæk Madsen (billedet).

Med prisen følger en statuette udført af den dansk-svenske kunstner Pontus Kjerrman – en afstøbning af kunstnerens hånd, som den så ud, da han var ung.

Opsparet frustration

Omkring årsskiftet 2017-2018 er Kristian Rørbæk Madsen ikke den store bruger af sociale medier og opretter for første gang en profil på Facebook på dette tidspunkt. Det har et klart defineret formål: At bruge det sociale medie som platform for en underskriftindsamling med et mistillidsvotum til STTP.

10. januar 2018 skriver han i en lukket gruppe på Facebook: »Kære lægekolleger. Jeg mener nu, at tiden er inde til at sætte et direkte græsrodspres på STPS,« og foreslår underskriftindsamlingen. Det mistillidsvotum, han beder sine lægekollegaer underskrive, begrundes bl.a. i Svendborg-sagen, politianmeldelse af en klinikchef på Rigshospitalet, risikobaserede tilsyn, som reelt ikke er risikobaserede, journalføringskrav, som er ude af trit med den kliniske virkelighed, manglende lægefaglig ekspertise i styrelsen, skadevoldelse på systemet for anmeldelse af utilsigtede hændelser, etc.

Herefter går det stærkt: To dage efter underskriftindsamlingen er startet, har 2.700 skrevet under. 16. januar: 7.300 underskrifter. Det er, som om Kristian Rørbæk Madsens initiativ har været katalysator for, at en længe opsparet frustration blandt landets læger nu pludselig kommer til udtryk. Underskriftindsamlingen får hurtigt en omfattende dækning i medierne, og Kristian Rørbæk Madsen optræder i denne periode dagligt i radio, aviser eller web-medier.

Indsamlingen afsluttes mandag 22. januar om morgenen, da Kristian Rørbæk Madsen efter en meget omtalt vagt på OUH’s intensivafdeling sammen med direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed overrækker resultatet:

En kamp for sikkerhed

»Åbent brev til STPS: Mistillidsvotum fra 9.035 læger samt 175 kommende læger (stud.med.) landet over.

Kære Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed,

Med dette åbne brev ønsker 9.035 læger samt 175 kommende læger landet over at overbringe dig som direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) et klart mistillidsvotum over styrelsens aktuelle linje og fremfærd.«

Med støtte fra familie, venner og kolleger har Kristian Rørbæk Madsen, med underskriftindsamlingen som afsæt, på få dage fået gjort det klart for store dele af befolkningen, at sundhedspersonales arbejdsvilkår er en afgørende forudsætning for patientsikkerhed.

»Det var ikke en kamp mod styrelsen. Det var en kamp for patientsikkerhed. Alle går ind for at fjerne uduelige kolleger. Vi skal skabe patientsikkerhed sammen. Men det er afgørende for læger at bevare engagementet i patienterne. Mister man engagementet og gløden, holder man op med at høre efter, hvad patienterne siger,« siger en nær ven.

Anna Rørbæk Uldall: »Kristian var engageret i såvel den enkelte patients ve og vel som i det store billede: Hvordan vi skaber trygge og forsvarlige forhold for patienterne som helhed. Ordentlige arbejdsvilkår for sundhedspersoner var i Kristians øjne en nødvendig forudsætning for at kunne give optimal behandling og pleje til patienterne.«

Har du som læge ændret din måde at dokumentere dine ordinationer på efter oprettelsen Styrelsen for Patientsikkerhed? Ja Nej Ved ikke



Denne iframe indeholder logikken, der er krævet for at håndtere Gravity Formularer, der bruger Ajax.

This slideshow requires JavaScript.