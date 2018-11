Kristian Rørbæk Madsen er død, 43

Kristian Rørbæk Madsen, 43 år, har gennem de seneste måneder lidt under en svær depression, som nu har kostet ham livet, oplyser familien.

Kristian Rørbæk Madsen var indtil sin død overlæge på anæstesiologisk-intensiv afdeling på Odense Universitetshospital, og blev det seneste år landskendt i det danske sundhedsvæsen for sit store engagement i lægers ret til ytre sig i offentligheden om kritisable arbejdsforhold.

Kristian Rørbæk Madsen blev i starten af året også kendt i den brede befolkning for sit initiativ til en underskriftindsamling, som var udformet som et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed. Kristian Rørbæk Madsens initiativ var begrundet i styrelsens linje i den såkaldte Svendborg-sag, styrelsens generelt skærpede linje med at stille enkelte læger til ansvar for organisatoriske og systemiske fejl, skærpelse af journalføringskrav etc.

Kristian Rørbæk Madsens initiativ indsamlede flere end 9.000 lægers underskrifter, som blev overrakt styrelsens direktør Anne-Marie Vangsted efter hun havde deltaget i en 20-timers vagt på intensivafdelingen sammen med Kristian Rørbæk Madsen.

Mindeord: En rebel af en helt særlig kaliber