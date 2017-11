Kræftforsker modtager Lundbeckfondens Yngre Forskerpris

Hun har leveret flere skelsættende forskningsresultat på kræftområdet og er på den baggrund blevet en internationalt anerkendt topforsker med publiceringer i de vigtigste videnskabelige tidsskrifter. Derfor modtager den 39-årige professor og cancer-biolog, Janine Erler, Lundbeckfondens Yngre Forskerpris 2017. Det skriver Lundbeckfonden i en pressemeddelelse.

Janine forsker i, hvordan mikromiljøet omkring tumorer er med til at stimulere kræftcelle-vækst, invasion og metastasering. Hun startede som forskningsleder ved BRIC (Biotech Research and Innovation Centre) på Københavns Universitet i 2008 og har siden etableret en stærk international forskningsgruppe. For nylig har hendes laboratorium udviklet en banebrydende metode til at undersøge kræftcellers interaktioner med deres omgivende mikromiljø.

»Det er en stor ære at modtage denne prestigefyldte pris, især som den første kvinde. Mit mål i livet er at reducere kræftpatienternes lidelser, og det er et privilegium at lede et team af talentfulde forskere, der står bag spændende forskning, som forhåbentlig kan være med til at gøre en forskel i verden. Jeg er taknemmelig for Lundbeckfondens anerkendelse af min forskning,« siger Janine Erler i pressemeddelelsen.

Hun kan det hele

Janine Erler stræber efter at omsætte forskningen i sit laboratorium til nye behandlinger, og hendes forskningsresultater ligger derfor allerede til grund for flere start-up virksomheder.

»Janine Erler er en af den slags forskere, der nærmest kan det hele. Hun er en stor begavelse, en dygtig forsker, en efterspurgt foredragsholder, en meget anvendt bedømmer for tidsskrifter og fonde, en talentfuld forskningsleder og en dygtig kommunikator, der kan se det kommercielle potentiale i sin egen forskning. Vi vil med Yngre Forskerpris 2017 gerne anerkende Janines afgørende videnskabelige bidrag og engagement i at omsætte sin forskning til værdi for samfundet,« siger Anne-Marie Engel, der er forskningschef i Lundbeckfonden, i pressemeddelelsen.

Med prisen følger 300.000 kr.