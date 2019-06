Kræftdiagnose øger større risiko for depression kraftigt

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

CHICAGO (Dagens Medicin) – Patienter med diagnosen prostatakræft har en næsten tre gange så stor risiko for at få en depression inden for de første to år efter udredningen sammenlignet med mænd i samme alder, der ikke har været i udredning for prostatakræft. Det viser et studie, som læge og ph.d.-studerende Anne Sofie Friberg fra […]