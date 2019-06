Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt studie viser, at laparoskopisk kirurgi til patienter med kolorektal cancer med levermetastaser ikke forværrer patienternes chancer for at overleve sammenlignet med åben kirurgi. Patienterne i forsøget levede gennemsnitligt 6,5 år efter operationen uanset kirurgiformen. »Laparoskopisk leverkirurgi medførte ikke kun færre komplikationer efter operationen, forbedrede livskvaliteten for patienterne og er billigere at udføre sammenlignet […]