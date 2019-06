Sidsteforfatter og posterfremviser på afbud

Christoffer Johansen, f. 1955, er professor og overlæge på Onkologisk Klinik, Finsencentret på Rigshospitalet, og unitleder for 'Livet efter Kræft' i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

ASCO, dag 5: Jeg har ikke været posterfremviser i tyve år, så det var interessant at skulle stå foran vores data om risiko for myokardie infarkt hos danske lymfompatienter, et samarbejde med forskere ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, hvor jeg arbejdede i 2012. Posteren var overbroderet med ord og tal og […]