Et fase 2-forsøg med 125 patienter viser, at behandling med enfortumab vedotin, som rammer Nectin-4, der er et protein, som findes i 97 pct. af alle blærekræfttilfælde, gav et behandlingsrespons hos 44 pct. af patienterne, der alle havde lokal fremskreden eller metastaserende blærekræft (urotelkræft). Patienterne var tidligere blevet behandlet med platinbaseret kemoterapi og en PD-1- […]